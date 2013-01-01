В Ивановской области реконструировали уникальный исторический вокзальный комплекс



Самый большой на Северной железной дороге вокзальный комплекс Иваново является памятником архитектуры эпохи конструктивизма. Инвестиции в реконструкцию, в ходе которой удалось применить новые технологические решения и сохранить исторический облик здания, составили более 1,2 млрд рублей.

По словам председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозёрова, главной задачей при реконструкции вокзального комплекса, который входит в десятку крупнейших в России, было внедрить все самое лучшее и новое, бережно сохранив памятник архитектуры, построенный в 1934 году по проекту архитектора В. М. Каверинского и включенный в перечень объектов культурного наследия.

И эта задача была выполнена.В ходе реконструкции были усилены несущие стены здания, заменены перекрытия крыши, укреплен фундамент, обновлен фасад, проведена перепланировка и ремонт всех внутренних помещений. Но при этом строители постарались максимально сохранить и восстановить все созданное в 30-х годах прошлого века архитекторами-конструктивистами - декоративные элементы залов, мозаичное панно, потолочный рисунок, декоративный фриз.

Одновременно были модернизированы системы охраны и пожаротушения, управление сигнализацией и эвакуацией, все инженерные сети, включая тепло- и электроснабжение, отопление, вентиляцию и водообеспечение. В здании обеспечен доступ к беспроводному Интернету, разработана современная система информирования и навигации.

В результате вокзал Иваново площадью более 9 тыс. кв. метров, способный единовременно вместить до 700 человек, стал технологичным и комфортным. Вокзальный комплекс оснащен пандусами и подъемниками для маломобильных граждан. Смонтированы пониженные кассовые окна, установлено индукционное оборудование и мнемосхемы для слабовидящих граждан, адаптированы санузлы и комната длительного отдыха.

Кроме того, в процессе модернизации были полностью реконструированы платформы, построен подземный пешеходный переход для входа и выхода из здания вокзала на вторую платформу.

Ивановская область, Центральный федеральный округ