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ТОП-10 интересных событий за год: регионы России развивали космические программы и энергетику

Янв 4
"КАПИТАЛ СТРАНЫ"
ТОП-10 интересных событий за год: регионы России развивали космические программы и энергетику


«Капитал страны» представляет свой рейтинг интересных новостей 2020 года о достижениях регионов Российской Федерации.

В прошедшем 2020 году в регионах России произошло много интересных и значимых для страны событий. Так, в Россию вернулась пусковая платформа «Одиссей» космодрома «Морской старт». Ее выкупила у США одна из российских коммерческих компаний. Началась сборка сверхтяжелой ракеты-носителя «Енисей», а также введена в эксплуатацию единственная в мире плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов», которая сможет работать в условиях вечной мерзлоты в течение 40 лет.

1. В Анапе пустили газ по «Турецкому потоку» от самой мощной в мире компрессорной станции «Русская»

2. В Приморском крае пришвартовалось судно со стартовой платформой «Одиссей» ракетно-космического комплекса «Морской старт»

3. В Самарской области начали изготовление и сборку частей сверхтяжелой ракеты-носителя «Енисей»

4. Крупнейшая в России солнечная электростанция введена в эксплуатацию на Ставрополье

5. Первую в мире плавучую АЭС ввели в промышленную эксплуатацию на Чукотке

6. В Новосибирске создан Национальный Центр компетенций мирового уровня в сфере генетических технологий

7. Производство новейших вертолетов Ка-62, не имеющих аналогов в мире, начали в Приморском крае

8. В Бурятии стартовало строительство Центра ядерной медицины для дальневосточных регионов и Монголии

9. Самый протяженный в Европе велотерренкур будет построен в Кавминводах

10. Церемония открытия трассы «Таврида», по которой в числе первых проехал Владимир Путин, прошла в Крыму

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»



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