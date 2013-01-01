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ТОП-10 достижений недели: регионы России развивали науку, ставили рекорды и открывали новые проекты

Янв 28
"КАПИТАЛ СТРАНЫ"
ТОП-10 достижений недели: регионы России развивали науку, ставили рекорды и открывали новые проекты


«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

1. Уральские ученые разработали уникальный адсорбент для очистки сточных вод. Специалисты УрФУ, совместно с международной группой ученых, создали адсорбент из семян папайи. Новый препарат прост в использовании, безопасен, эффективен, обладает высоким адсорбционным потенциалом и низкой стоимостью. При этом его можно повторно применять до 5 раз.

2. Крымские ученые смогут получать высококачественные клоны ежевики и винограда. Ученые КФУ начали проводить анализ генетической однородности посадочного материала, полученного в условиях in vitro. Клонирование культур поможет оздоровить растения, масштабировать производство посадочного материала и избежать ненужных случайных мутаций.

3. Хабаровский край обновил годовой рекорд по добыче золота. В 2021 году добывающим компаниям края удалось достичь добычи в 26,9 тонны золота, что почти на 10% больше показателя 2020 года. Это рекордная для добывающей отрасли края сумма, полученная за все время существования золотодобычи.

4. Новый животноводческий комплекс открыли в Республике Алтай. Комплекс содержит коровник на 200 голов КРС, родильное отделение с профилакторием, молочный блок, склад для хранения кормов и вспомогательные сооружения. После выхода на полную проектную мощность ферма будет производить до 3 тонн молока в сутки.

5. Челябинский радиозавод повысил безопасность трех региональных аэропортов. Завод установил современное радиолокационное оборудование в аэропортах Орска, Батагая и Перми. Такое же в 2021 году начало работать в Абакане, Севастополе, Челябинске, Мурманске и Салехарде. Новые локаторы обладают высокой дальностью и обеспечат безопасность при любой интенсивности полетов.

6. Кузбасские фермеры наладили крупнейшее за Уралом производство грибов. Грибной комплекс представляет собой производство замкнутого цикла. В 2021 году сотрудникам комплекса удалось собрать порядка 272 тонн грибов, а при выходе на полную проектную мощность, производство увеличится до 1800 тонн шампиньонов в год.

7. Архангельский ЦБК реализует программу повышения экологической эффективности. Целлюлозно-бумажный комбинат повысит экологичность производства, снизит вредное воздействие на окружающую среду и проведет газификацию производства. Инвестиции в программу составят 5,8 млрд рублей.

8. Нижегородские фермеры отправляют свой мед в Евросоюз. Фермеры начнут экспортировать мед и другие продукты пчеловодства весной. Уже подписаны контракты на экспорт 500 тонн меда в год. А в будущем, фермеры рассчитывают увеличить экспорт меда до 5 тыс. тонн в год.

9. Аграрии Ставрополья увеличат посевные площади под овощи «борщевого набора». В 2021 году сельхозтоваропроизводители региона собрали 175,6 тыс. тонн овощей открытого грунта. В этом году в регионе планируют увеличить урожай, для чего будут расширены посевные площади до 11,5 тыс. га под овощи и до 6 тыс. га под картофель.

10. В Новосибирской области реализуют крупный проект по выращиванию роз. Инвестиционный проект «Сибирская роза» реализуется на тепличном комбинате «Новосибирский», где цветы выращивают на площади в 14,73 га. А после начала реализации проекта площади занятые под цветами увеличились на 6 га.

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»



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