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Кузбасские фермеры наладили крупнейшее на Урале производство грибов

Янв 25
Кемеровская область Сибирский федеральный округ
Кузбасские фермеры наладили крупнейшее на Урале производство грибов


Грибоводство является не самой популярной отраслью в Кемеровской области. Тем не менее, на территории региона реализуется один из крупнейших на Урале проектов по производству грибов. Речь идет о выращивании шампиньонов.

Грибной комплекс, открытый в 2019 году, расположился в шестиэтажном здании, специально оборудованном для нужд грибоводства. Производство представляет собой замкнутый цикл: сотрудники комплекса занимаются и получением сырья для выращивания грибов, и созданием подходящего для грибов компоста, и, собственно, выращиванием шампиньонов.

Здание комплекса оборудовано особой системой контроля за климатом, ведь выращивание грибов - очень трудное дело, которое требует создания комфортного для грибов температурного режима, нужного освещения, специально подобранной для них влажности воздуха и качественного ухода. Но сотрудникам комплекса удалось добиться оптимальных показателей, что выражается в ежегодном увеличении собранного урожая.

Так, согласно данным Минсельхоза, в 2020 году комплекс произвел около 20 тонн шампиньонов, но уже в 2021 году сотрудникам удалось собрать порядка 272 тонн грибов. Причем это не предел. При выходе на полную проектную мощность, комплекс может производить 1800 тонн шампиньонов в год.

В будущем, комплекс планирует открыть новую производственную линию, где будут создавать вермикомпост, который представляет собой органическое удобрение, а точнее, продукт переработки органических отходов сельского хозяйства дождевыми червями, считающееся лучшим в мире. Новый продукт будет создаваться из отработанного компоста. Планируется, что комплекс сможет производить более 9,3 тонн вермикомпоста в год.

В России выращивание грибов начинает набирать популярность. Всего за несколько лет грибоводство стало одним из самых активно развивающихся направлений сельского хозяйства. Причем растут не только объемы, но и качество продукции, что подтверждают даже заграничные потребители, нередко отдавая предпочтение отечественному продукту.

По данным Минсельхоза, производство грибов в России в 2021 году увеличилось на 16%, по сравнению с показателями предыдущего года. По итогам 2021 года аграриям, занятым выращиванием грибов, удалось получить более 100 тыс. тонн продукта. А регионами-лидерами в грибоводстве стали Краснодарский край, Курская, Тульская, Калужская, Ленинградская, Воронежская и Московская области.



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