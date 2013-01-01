В Хабаровском крае обновлен рекорд по добыче золота



Всего в 2021 году в регионе удалось добыть 26,9 тонны золота.

Горнодобывающие компании Хабаровского края, занятые добычей золота, серьезно увеличили объемы добываемого драгоценного металла. Так, согласно данным, размещенным на официальном сайте Правительства региона, в 2021 году удалось достичь добычи в 26,9 тонны золота, что почти на 10% больше показателя 2020 года. Это рекордная для добывающей отрасли края сумма, полученная за все время существования золотодобычи.

Отметим, что добыча золота является одной из ключевых отраслей региона. Этот драгоценный металл добывают в Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском, Охотском, Николаевском, Ульчском, им. Полины Осипенко, Ванинском, Комсомольском, им. Лазо и Верхнебуреинском районах края. А власти уделяют большое внимание развитию горнодобывающей отрасли.

Так, по словам и.о. министра природных ресурсов края Александра Леонтьева, в регионе реализуются 14 новых инвестиционных проектов по добыче золота. Общий объем вложенных в них средств достигнет 420 млрд рублей. Новые производства создадут 8,2 тыс. рабочих мест и, после выхода на производственную мощность, будут добывать порядка 11 тонн золота в год.

Согласно данным Минфина России, за период с января по ноябрь 2021 года, в России добыто 319,56 тонн золота, тогда как добыча за аналогичный период 2020 года составила 314,41 тонн.

Лидерами среди регионов по добыче золота за указанный период стали: Красноярский край, где получено более 54 тонн драгоценного металла, Магаданская область, золотодобывающие компании которой получили более 49,1 тонны золота, Якутия, где смогли достичь показателя в 38 тонн золота, Иркутская область с показателем в 23,7 тонны золота. Замкнул пятерку лидеров Хабаровский край, где за период с января по ноябрь 2021 года было добыто более 23,4 тонны золота.