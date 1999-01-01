Миллионы роз. В Сибири реализуется крупный проект по выращиванию цветов



В Новосибирской области реализуется крупный инвестиционный проект "Сибирская роза". На тепличном комбинате "Новосибирский", в суровых условиях Сибири, сотрудники выращивают миллионы роз, чтобы обеспечить потребность в цветах на только своей области, но и других регионов России, от Дальнего Востока до Москвы.

Тепличный комбинат "Новосибирский" начал работать в 2010 году. Сейчас используемая под выращивание цветов площадь достигает 14,73 га. В сентябре 2020 года, на комбинате заработала первая очередь крупного инвестиционного проекта "Сибирская роза", в рамках которого сотрудники комплекса приступили к выращиванию роз на срез в теплицах общей площадью 2 га. А в октябре прошлого года, на комбинате открылась вторая линия теплиц площадью до 4 га.

Согласно данным Минсельхоза, в 2021 году тепличный комплекс вырастил более 6,8 млн роз. Реализация амбициозного проекта "Сибирская роза" даст возможность закрыть потребности в цветах не только всей Новосибирской области, но и соседних регионов.

По информации Росстата, в 2020 году валовый сбор свежих срезанных цветов в России составил 270,78 млн штук, что на 12% превысило показатели 2019 года. Среди главных производителей свежих срезанных цветов в нашей стране выделяются Мордовия, Удмуртия, Пензенская, Московская, Калужская, Белгородская, Ленинградская и Калининградская области.

По данным на начало 2021 года, на территории России выращиванием цветов на срез в закрытом грунте занимались более 80 тепличных хозяйств. А самое крупное из них – "Новая Голландия", расположенное в Ленинградской области, производстводит более 35 млн штук срезанных цветов в год.