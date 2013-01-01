ТОП-10 достижений июля: как в России открывали пути к лучшему будущему, сберегали людей и природу?
«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей месяца о достижениях субъектов Российской Федерации.
Эти события еще раз подтвердили – введенный из-за коронавируса карантин, от которого серьезно пострадала сфера услуг, не стал препятствием для развития промышленности и АПК в регионах России.
В стране продолжилось развитие высокотехнологичных производств, реализация госпрограммы перевооружения и национальных проектов
Удалось продолжить и завершить строительство стратегически важных объектов транспортной инфраструктуры, автомобильных и железных дорог, реализовать проекты модернизации крупных металлургических, машиностроительных, нефтеперерабатывающих заводов и предприятий других отраслей. В каждом их этих проектов применялись технологии, которые радикально снижают вредные выбросы и сохраняют экологический баланс.
- В Москве на нефтеперерабатывающем заводе открыли высокотехнологичный комплекс Евро+
- В Ленинградской области запустили новую железнодорожную ветку к крупнейшему в Европе терминалу порта Усть-Луга
- В Краснодарском крае открыли новую развязку на трассе М-4 «Дон» на пути к Черному морю
- В Башкирии открыли крупнейшее в России производство узлов двигателей вертолетов за 8,7 млрд рублей
- В Мурманской области построили распределительную сетевую инфраструктуру для развития Севморпути
- В Новосибирске создали Национальный Центр компетенций мирового уровня в сфере генетических технологий
- В Тульской области завершили создание одного из крупнейших в России агрокластеров за 12 млрд рублей
- В Петербурге начали строить завод по производству автодвигателей «Хендэ ВИА Рус» за 13,1 млрд рублей
- В Свердловской области запустили самый современный доменный комплекс в России
- В Крыму открыли движение по 115-километровому участку новой трассы «Таврида»
Кроме того, после масштабной реконструкции в Московской области и Иваново открыли крупные вокзальные комплексы.
В Оренбуржье создали первое в РФ совместное предприятие по добыче трудноизвлекаемых углеводородов, в Красноярском крае открыли новое нефтегазовое месторождение, а в Ямало- Ненецком автономном округе реализовали уникальный проект рационального использования попутного нефтяного газа.
Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»
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