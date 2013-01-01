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ТОП-10 достижений июля: как в России открывали пути к лучшему будущему, сберегали людей и природу?

Авг 1
Москва Центральный федеральный округ
ТОП-10 достижений июля: как в России открывали пути к лучшему будущему, сберегали людей и природу?


«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей месяца о достижениях субъектов Российской Федерации.

Июль стал по-настоящему жарким для российской экономики – состоялось отложенное из-за противоэпидемиологических мер открытие целого ряда новых  крупных производств и объектов транспортной инфраструктуры по всей стране.

Эти события еще раз подтвердили – введенный из-за коронавируса карантин, от которого серьезно  пострадала сфера услуг, не стал препятствием для развития промышленности и АПК в регионах России.

В стране продолжилось развитие высокотехнологичных производств, реализация госпрограммы перевооружения и национальных проектов

Удалось продолжить и завершить  строительство стратегически важных объектов  транспортной инфраструктуры, автомобильных и железных дорог, реализовать проекты модернизации крупных металлургических, машиностроительных, нефтеперерабатывающих заводов и предприятий других отраслей. В каждом их этих проектов применялись технологии, которые радикально снижают вредные выбросы и сохраняют экологический баланс.

  1. В Москве на нефтеперерабатывающем заводе открыли высокотехнологичный комплекс Евро+

  2. В Ленинградской области запустили новую железнодорожную ветку к крупнейшему в Европе терминалу порта Усть-Луга

  3. В Краснодарском крае открыли новую развязку на трассе М-4 «Дон» на пути к Черному морю

  4. В Башкирии открыли крупнейшее в России производство узлов двигателей вертолетов за 8,7 млрд рублей

  5. В Мурманской области построили распределительную сетевую инфраструктуру для развития Севморпути

  6. В Новосибирске создали Национальный Центр компетенций мирового уровня в сфере генетических технологий

  7. В Тульской области завершили создание одного из крупнейших в России агрокластеров за 12 млрд рублей

  8. В Петербурге начали строить завод по производству автодвигателей «Хендэ ВИА Рус» за 13,1 млрд рублей

  9. В Свердловской области запустили самый современный доменный комплекс в России

  10. В Крыму открыли движение по 115-километровому участку новой трассы «Таврида»

 

Кроме того, после масштабной  реконструкции в Московской области и Иваново открыли крупные  вокзальные комплексы.

В Оренбуржье создали первое в РФ совместное предприятие по добыче трудноизвлекаемых углеводородов, в Красноярском крае открыли новое нефтегазовое месторождение, а в Ямало- Ненецком автономном округе реализовали уникальный проект рационального использования попутного нефтяного газа.

 

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»



 
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