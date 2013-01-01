ТОП-10 достижений июля: как в России открывали пути к лучшему будущему, сберегали людей и природу?



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей месяца о достижениях субъектов Российской Федерации.

Июль стал по-настоящему жарким для российской экономики – состоялось отложенное из-за противоэпидемиологических мер открытие целого ряда новых крупных производств и объектов транспортной инфраструктуры по всей стране.

Эти события еще раз подтвердили – введенный из-за коронавируса карантин, от которого серьезно пострадала сфера услуг, не стал препятствием для развития промышленности и АПК в регионах России.

В стране продолжилось развитие высокотехнологичных производств, реализация госпрограммы перевооружения и национальных проектов

Удалось продолжить и завершить строительство стратегически важных объектов транспортной инфраструктуры, автомобильных и железных дорог, реализовать проекты модернизации крупных металлургических, машиностроительных, нефтеперерабатывающих заводов и предприятий других отраслей. В каждом их этих проектов применялись технологии, которые радикально снижают вредные выбросы и сохраняют экологический баланс.

Кроме того, после масштабной реконструкции в Московской области и Иваново открыли крупные вокзальные комплексы.

В Оренбуржье создали первое в РФ совместное предприятие по добыче трудноизвлекаемых углеводородов, в Красноярском крае открыли новое нефтегазовое месторождение, а в Ямало- Ненецком автономном округе реализовали уникальный проект рационального использования попутного нефтяного газа.

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»