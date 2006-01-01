Программа пост-коронавирусной реконструкции. Нет пути назад



Мухаммад Юнус - бангладешский банкир, профессор экономики, лауреат Нобелевской премии мира 2006 года за усилия по созданию экономического и социального развития снизу, глава и основатель Grameen Bank, пионер микрофинансирования и микрокредитования

Ущерб от эпидемии коронавируса в мировом масштабе огромный, однако этот кризис предоставляет нам беспрецедентные возможности.

Основной вопрос, который сейчас стоит перед мировым сообществом, заключается не в том, как оживить экономику (ответ на этот вопрос мы знаем, у нас накоплено достаточно опыта по восстановлению экономики), а в том, стоит ли нам восстанавливать тот уклад, с которым мы жили до коронавируса? Может быть, наш мир нуждается в переменах? Ответ на этот вопрос остается за нами.

Известно, что существовавший миропорядок не во всем нас устраивал. До появления коронавируса весь мир уже бил тревогу, предупреждая об опасностях, которые нам грозят.

Мы стремительно приближаемся к тому дню, когда наша планета станет непригодной для жизни в связи с изменениями климата, перед нами встает проблема масштабной безработицы как следствие развития искусственного интеллекта, неравное распределение материальных благ достигает взрывоопасного уровня. Мы уже не раз говорили друг другу, что нынешнее десятилетие предлагает нам последнюю возможность начать перемены. Если мы упустим это время, всех наших усилий не будет достаточно, чтобы спасти нашу планету.

Стоит ли нам восстанавливать такой мир? Выбор за нами.

Эпидемия коронавируса неожиданно разрушила существовавшее равновесие и открыла перед нами новые возможности. Сейчас мы можем выбрать любой путь, еще никогда у нас не было такой свободы выбора!

Прежде чем мы приступим к восстановлению экономики, мы должны определиться, какой мы ее видим. Прежде всего важно помнить, что любая экономика является средством, необходимым для достижения поставленных целей. Не надо относиться к ней, как к опасной ловушке, божественной силе, призванной наказать нас. Экономика – всего лишь инструмент, созданный нами, и мы будем совершенствовать и перекраивать ее до тех пор, пока не достигнем наивысшего уровня общественного процветания.

Если в какой-то момент станет ясно, что экономическая модель приводит нас не туда, куда мы планировали, важно понимать, что причиной этого могут быть проблемы, связанные, выражаясь компьютерным языком, либо с аппаратными средствами (hardware), либо с программным обеспечением (software). Чтобы решить возникшие проблемы, необходимо будет провести ремонт и настройку. Невозможно дальше оправдываться, ссылаясь на то, что оборудование или программное обеспечение не позволяют достичь поставленных целей. Такое оправдание выглядит надуманным и неубедительным. Хотим ли мы добиться нулевого выброса углерода или победить безработицу, нам следует подобрать подходящие «оборудование» и «программы». Если наша цель – построить мир с равномерным распределением материальных благ, то мы опять же должны найти подходящие «оборудование» и «программы». Главное – создать нужные программно-технические условия. У нас есть все необходимое. Если человечество ставит перед собой какую-либо цель, оно ее достигает, нет ничего невозможного.

Удивительно, но кризис, вызванный коронавирусной инфекцией, открывает перед нами неограниченные возможности, и мы можем подбирать программное и техническое оснащение практически с нуля.

В основе построения пост-коронавирусной экономики должно лежать социальное и экологическое самосознание

Большое значение имеет единодушное решение не возвращаться к тому миропорядку, который был до эпидемии. Мы не хотим снова вернуться к нашим старым проблемам, называя это восстановлением.

Не стоит даже именовать нашу программу «программой восстановления».

Чтобы проще донести наши намерения, предлагаю использовать термин «программа реконструкции». Ключевая роль будет отведена предпринимательству. Началом реализации программы пост-коронавирусной реконструкции будет определение социального и экологического сознания как основы всех принимаемых решений. Ни один доллар не должен быть потрачен государствами без уверенности в том, что такое расходование средств принесет максимальную пользу для общества и окружающего мира. Действия, направленные на пост-коронавирусную реконструкцию, должны служить созданию социально и экологически ориентированной экономической модели государства и мира.

Необходимо приступить к разработке планов и мер, ориентированных на поддержку социальной ответственности. Делать это нужно именно сейчас, когда кризис в самом разгаре. Когда мы начнем восстанавливаться, нас захлестнут наши привычные модели преодоления кризиса и стандартные меры финансовой поддержки. Многие инициативы будут оспорены как не прошедшие проверку временем и не успевшие хорошо себя зарекомендовать. (Когда мы выступили с предложением организовать Олимпийские игры как социальную кампанию, наши оппоненты использовали именно эти аргументы. Сейчас подготовка к предстоящим в 2024 году Олимпийским играм в Париже проходит именно таким образом и день ото дня восторг от этой идеи растет). Мы должны подготовиться, пока нас не захлестнули наши привычные модели поведения. Самое лучшее время для этого – сейчас.

Социальное предпринимательство

При разработке планов пост-коронавирусной реконструкции экономики я предлагаю предоставить центральную роль новой бизнес-модели – социальному предпринимательству. Такая бизнес-модель создаются с единственной целью помощи людям в решении их проблем, без какой-либо личной выгоды инвесторов, кроме возврата инвестированных средств. После возвращения всех инвестированных средств вся прибыль остается в бизнесе.

Сегодня у государств появилась возможность поощрять участие общественно ориентированных предприятий в реконструкции экономики и отводить им главную роль в этом деле. Тем не менее, правительствам не стоит ожидать появления социального бизнеса в то время и в том секторе экономики, где они наиболее необходимы. Государствам не следует отказываться от традиционных программ помощи малоимущим и безработным, программ поддержки здравоохранения и восстановления иных социально значимых областей, а также поддержки всех видов организаций на тех секторах рынка, где социальные бизнес-модели развиваются медленно.

С целью привлечения социально ориентированных компаний государство может создавать венчурные инвестиционные фонды поддержки социального бизнеса (Social Business Venture Capital Funds), как централизованно, так и на местах, либо поощрять создание таких инвестиционных фондов в среде частного сектора, благотворительных и инвестиционных фондов, финансовых организаций. Государство может способствовать переходу компаний с традиционных бизнес-моделей на общественно ориентированные и поддерживать развитие партнерских отношений с социальными предприятиями. Кроме того, государство может поощрять создание новых социальных направлений в структуре уже существующих компаний и развитие венчурных социальных проектов совместно с представителями социального бизнеса.

Проводя реконструкцию экономики, государство может предоставить финансирование для общественно ориентированных организаций на покупку компаний и на преобразование нуждающихся коммерческих компаний в общественно ориентированные. Центральный банк может разрешить таким компаниям, так же, как и другим, получать финансирование от кредитных организаций для инвестирования в фондовые рынки.

В процессе восстановления экономики будет появляться множество новых возможностей и задача государства – вовлечь в этот процесс как можно больше общественно ориентированных организаций.

Кого считать инвестором в социальный бизнес?

Кто инвестирует в социальный бизнес? Где мы найдем таких инвесторов?

Такие инвесторы есть везде. Мы не замечаем их, потому что наши учебники по экономике не признавали их существование, и мы не научились их узнавать. Лишь с недавних пор, благодаря успехам Grameen Bank и микрокредитования, в экономические курсы стали включать такие темы, как социальный бизнес, социальное предпринимательство, социально значимое инвестирование, некоммерческие организации и другие подобные явления в качестве второстепенных.

До тех пор, пока экономическая наука является учением об извлечении максимальной прибыли, мы не можем опираться на нее при разработке программы экономической реконструкции, основанной на социальном и экологическом сознании. Нашей стратегической задачей станет увеличение доли социального предпринимательства по мере восстановления и роста экономики.

Успех общественно ориентированных бизнес-моделей будет заметен не только когда на такие организации будет приходиться значительная доля экономики, но и когда будет высокими темпами расти количество компаний, практикующих обе бизнес-модели.

Такие изменения ознаменуют переход к новой экономике, ориентированной на социальные и экологические цели.

Социальные предприниматели и инвесторы, получив государственное внимание и поддержку, смогут сыграть ту важную роль, которую требует от них текущий исторический момент. Не стоит рассматривать социальных предпринимателей как небольшую группу добродетелей. Они представляют собой заметную глобальную экосистему, в которую входят крупные международные организации, крупные фонды поддержки социального бизнеса, множество талантливых менеджеров, влиятельные корпоративные организации, благотворительные фонды, трастовые управляющие, имеющие многолетний опыт финансирования и управления глобальными и локальными социальными бизнес-проектами.

Как только концепция и накопленный опыт в области социального предпринимательства станет предметом внимания государства, многие даже заядлые искатели личного обогащения смогут проявить неожиданные стороны своего таланта и стать успешными предпринимателями в области социально ориентированных проектов и сыграть важную роль в период социальных и экономических кризисов, связанных с климатическими изменениями, высокой безработицей, неравномерным распределением материальных благ и другими проблемами.

Люди рождаются предпринимателями, а не соискателями

Программа реконструкции экономики должна сломать стереотип традиционного распределения задач между гражданами и государством. Традиционно роль граждан заключалась в том, чтобы заботиться о своих семьях и платить налоги, а ответственность государства (и в небольшой степени некоммерческого сектора) – в решении общественных проблем, таких как климатические изменения, создание рабочих мест, развитие систем здравоохранения и образования, обеспечение граждан качественной питьевой водой и других. В программе реконструкции экономики следует переосмыслить это разделение и предусмотреть меры, мотивирующие граждан проявлять свои способности и создавать общественно ориентированные бизнес-проекты. Преимуществом такого подхода станет количество таких проектов: даже небольшая инициатива, многократно повторенная, может стать значительным национальным движением.

Одной из проблем, которую социальный бизнес может решить уже сейчас, является проблема безработицы, вызванная экономическим коллапсом. Социальные инвесторы могли бы направить денежные средства на создание рабочих мест для безработных. Кроме того, они могли бы помочь безработным начать свой бизнес, превратив их в предпринимателей, доказав им тем самым, что человек рожден предпринимателем, а не соискателем. В сотрудничестве с государством социальные предприниматели могли бы создать надежную систему здравоохранения.

Социальный инвестор не обязательно является физическим лицом, в этой роли может также выступать и организация: инвестиционный или благотворительный фонд, трастовый управляющий, общественно ориентированные управленческие фирмы. В условиях безысходности и необходимости принимать срочные решения в условиях пост-коронавирусной реконструкции, правильно сформулированный призыв правительства к действиям сможет дать толчок к возникновению целого ряда инициатив, которых никогда не было ранее. В таких условиях проявятся лидерские качества и помогут возрождению мира совершенно неожиданным способом, двигателем которого станет молодежь, люди среднего возраста, а также пожилые мужчины и женщины.

Негде спрятаться

Если мы не сможем разработать такую программу пост-коронавирусной экономической реконструкции, мы в конце концов столкнемся с катастрофой, которая во много раз превзойдет нынешнюю пандемию. Сегодня мы можем уберечься от инфекции дома, но, если мы не займемся решением острых глобальных проблем, у нас не останется места, где мы смогли бы укрыться от гнева природы и народных масс по всему миру.