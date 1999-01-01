ОРВ: система ТПП России не сбавляет обороты



Торгово-промышленная палата России продолжает работать по направлению оценки регулирующего воздействия (ОРВ), в рамках которой представители экспертного и предпринимательского сообществ принимают активное участие в рассмотрении проектов нормативных правовых актов в целях снижения административных барьеров и улучшения условий ведения бизнеса. О работе ТПП России по направлению ОРВ рассказывает директор Департамента по работе с объединениями предпринимателей Геннадий Манжосов.

Для ТПП России ОРВ является одним из приоритетных направлений деятельности. Работа по данному направлению ведется на протяжении 10 лет (в феврале 2011 года между Минэкономразвития России и «Большой четверкой» было подписано соответствующее Соглашение о сотрудничестве).

И вот уже пятый год нами реализуется специальный проект «Оценка регулирующего воздействия: продвижение экспертного потенциала системы ТПП России». Основными задачами проекта являются: формирование экспертного пула; обеспечение адресного информирования о проектах НПА федерального уровня; проведение специальных мероприятий для экспертов ОРВ; подготовка и выпуск регулярных дайджестов ОРВ с информацией о вкладе экспертов системы торгово-промышленных палат в РФ в ОРВ НПА федерального, регионального, муниципального уровней; проведение информационной работы на порталах ТПП РФ и в иных публичных источниках.

В настоящее время подведены итоги работы в 2020 году. Нами подготовлен Дайджест ОРВ «Лучшие практики: обзор деятельности системы ТПП России по оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов федерального уровня и решений ЕЭК» https://tpprf.ru/ru/interaction/orv_monitor/orv_news/397353/, в котором демонстрируется серьезная и кропотливая работа, проводимая экспертами комитетов и советов ТПП РФ, торгово-промышленными палат и организаций – членов ТПП РФ. Всего в 2020 году в рамках оценки регулирующего воздействия рассмотрено 1731 проектов актов федерального уровня, по 282 из которых в адрес разработчиков направлены замечания ТПП России.

Хочу так же напомнить, что Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2020 года № 2453 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», процедуры ОРВ проектов НПА и ОФВ НПА теперь будут проводиться во взаимосвязи с законом об обязательных требованиях.

В 2021 году Палата продолжит свою работу по данному направлению.