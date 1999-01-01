Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
04 ФЕВ, 13:08 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

04 ФЕВ, 13:08 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

ОРВ: система ТПП России не сбавляет обороты

Фев 4
ТПП РФ
ОРВ: система ТПП России не сбавляет обороты


Торгово-промышленная палата России продолжает работать по направлению оценки регулирующего воздействия (ОРВ), в рамках которой представители экспертного и предпринимательского сообществ принимают активное участие в рассмотрении проектов нормативных правовых актов в целях снижения административных барьеров и улучшения условий ведения бизнеса. О работе ТПП России по направлению ОРВ рассказывает директор Департамента по работе с объединениями предпринимателей Геннадий Манжосов.

Для ТПП России ОРВ является одним  из приоритетных направлений деятельности. Работа по данному направлению ведется на протяжении 10 лет (в феврале  2011 года между Минэкономразвития России и «Большой четверкой» было подписано соответствующее Соглашение о сотрудничестве).

 

И вот уже пятый год нами реализуется специальный проект «Оценка регулирующего воздействия: продвижение экспертного потенциала системы ТПП России». Основными задачами проекта являются: формирование экспертного пула;  обеспечение адресного информирования о проектах НПА федерального уровня; проведение специальных мероприятий для экспертов ОРВ; подготовка и выпуск регулярных дайджестов ОРВ с информацией о вкладе  экспертов системы торгово-промышленных палат в РФ в ОРВ НПА федерального, регионального, муниципального уровней; проведение информационной работы  на порталах ТПП РФ и в иных публичных источниках.

 

В настоящее время подведены итоги работы в 2020 году. Нами подготовлен Дайджест ОРВ «Лучшие практики: обзор деятельности системы ТПП России по оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов федерального уровня и решений ЕЭК» https://tpprf.ru/ru/interaction/orv_monitor/orv_news/397353/, в котором демонстрируется серьезная и кропотливая работа, проводимая экспертами комитетов и советов ТПП РФ, торгово-промышленными палат и организаций – членов ТПП РФ. Всего в 2020 году в рамках оценки регулирующего воздействия рассмотрено 1731 проектов актов федерального уровня, по 282 из которых в адрес разработчиков направлены замечания ТПП России.  

 

Хочу так же напомнить, что Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2020 года № 2453 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», процедуры ОРВ проектов НПА и ОФВ НПА теперь будут проводиться во взаимосвязи с законом об обязательных требованиях.

В 2021 году Палата продолжит свою работу по данному направлению.

4 Фев 2021, ТПП РФ


Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Вне региона (Федерация):
3 Фев:
1 Фев:
1 Фев:
Вне округа (Федерация):
31 Янв:
27 Янв:
26 Янв:
РОССИЯ:
3 Фев:
3 Фев:
3 Фев:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

США призвали разобраться с «богатством Путина». Этого требуют новые санкции за Навального

США призвали разобраться с «богатством Путина». Этого требуют новые санкции за Навального
Политика

Росстат обнулил инфляцию. Официально цены перестали расти

Росстат обнулил инфляцию. Официально цены перестали расти
Экономика

«Тайна связи исчезнет». Силовики смогут без суда узнать все о звонках и местоположении россиян

«Тайна связи исчезнет». Силовики смогут без суда узнать все о звонках и местоположении россиян
Политика 1

Ликвидацию всех ИП в России допустил бизнес-омбудсмен при Путине

Ликвидацию всех ИП в России допустил бизнес-омбудсмен при Путине
Экономика 3

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

ОРВ: система ТПП России не сбавляет обороты

ОРВ: система ТПП России не сбавляет обороты

Для получения энергии в Хакасии будут использовать энергию горных рек

Для получения энергии в Хакасии будут использовать энергию горных рек

Здравствуйте!

Похоже, что наша публикация Вас заинтересовала.

Рады предложить Вам выгодное сотрудничество с нашим Интернет Изданием.

Получите условия выгодного сотрудничества

Заполните форму ниже и мы предоставим Вам специальные, выгодные условия сотрудничества:

Очистить
Очистить
Очистить

Благодарим за обращение!

В ближайшее время ожидайте выгодного предложения от нашего менеджера.

Узнай, страна!

09:29 ОРВ: система ТПП России не сбавляет обороты ОРВ: система ТПП России не сбавляет обороты
Оппозиция Украины начинает процедуру импичмента Зеленского
Оппозиция Украины начинает процедуру импичмента Зеленского
03 ФЕВ, 21:40 Для получения энергии в Хакасии будут использовать энергию горных рек Для получения энергии в Хакасии будут использовать энергию горных рек
03 ФЕВ, 20:33 Сквер памяти медиков, боровшихся с Covid-19, появится в Иркутске Сквер памяти медиков, боровшихся с Covid-19, появится в Иркутске
03 ФЕВ, 19:18 Первая крупная партия товарного изопропанола изготовлена в Омской области Первая крупная партия товарного изопропанола изготовлена в Омской области
03 ФЕВ, 10:13 ТПП РФ выступает за развитие частного инвестиционного спроса на рынке драгметаллов ТПП РФ выступает за развитие частного инвестиционного спроса на рынке драгметаллов
02 ФЕВ, 22:32 Новый морской терминал появится на Чукотке Новый морской терминал появится на Чукотке
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
02 ФЕВ, 20:30 Инвестор вкладывает средства в развитие Забайкальского края Инвестор вкладывает средства в развитие Забайкальского края
02 ФЕВ, 18:35 В Приамурье началось строительство крупнейшей в регионе мегафермы В Приамурье началось строительство крупнейшей в регионе мегафермы
01 ФЕВ, 22:39 В Адыгее продолжается строительство новой ветки Майкопского магистрального водовода В Адыгее продолжается строительство новой ветки Майкопского магистрального водовода
01 ФЕВ, 21:52 Кубань - лидер гастрономического туризма в России Кубань - лидер гастрономического туризма в России
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter