Новые автомобили отправились в школы и медучреждения Ингушетии



По распоряжению Правительства Ингушетии, 18 транспортных средств получили больницы, поликлиники и школьные учреждения региона. Автомобили будут использоваться для перевозки детей, проживающих в отдалении от школ, доставки медицинского персонала и лекарственных средств пациентам из далеких поселков, а также биоматериалов для исследований.

Торжественная церемония вручения ключей от транспортных средств прошла в Ингушетии. Как сообщили в пресс-службе Правительства республики, губернатор Махмуд-Али Калиматов раздал ключи от автомобилей главным врачам медицинских учреждений и директорам школ. Больницы и поликлиники получили 6 автомобилей марок «Лада-Гранта» и УАЗ «Патриот», которые планируется использовать для передвижения медицинского персонала, перевозки биологических материалов и доставки лекарств пациентам, проживающим в отдаленных населенных пунктах.

Школы Ингушетии получили 12 автобусов «Форд», ПАЗ и ГАЗ, специально предназначенных для перевозки детей. По словам губернатора, многие школы находятся в достаточном отдалении от проживания учеников, вынужденных добираться до места учебы пешком, при любых погодных условиях. Новые комфортабельные автобусы помогут ребятам более активно включаться в учебный процесс и не думать о сложном пути домой.

При этом Махмуд-Али Калиматов отметил важность соблюдения всех необходимых мер для обеспечения безопасности перевозки детей, включая эксплуатацию транспортных средств, грамотный подбор водителей и их медицинское освидетельствование, а также обеспечения безопасных охраняемых стоянок автотранспорта и многие другие вопросы, которые необходимо держать на постоянном контроле.