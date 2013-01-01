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Хорошего пива станет меньше? Пивовары серьезно обеспокоены снижением производства солода

Июл 31
Москва Центральный федеральный округ
Хорошего пива станет меньше? Пивовары серьезно обеспокоены снижением производства солода


Причиной сокращения уровня производства солода в странах ЕАЭС может стать техрегламент «О безопасности алкогольной продукции», согласно которому верхняя планка допустимой замены пивоваренного солода увеличивается. Этот факт вызывает среди представителей отрасли понятное беспокойство. Конфликт обостряется тем, что крупнейшие пивные объединения имеют кардинально противоположный взгляд на происходящее.

Как пишет «Коммерсант», Союз российских производителей пивобезалкогольной продукции (СРП), обращаясь к председателю коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаилу Мясниковичу, предложил перенести время вступления в силу документа с января следующего года на более поздний срок. Инициатива подкреплена вполне серьезными фактами.

Главное недовольство представителей отрасли связано тем, что в существующей редакции регламента подняли верхний предел допустимой нормы по замене солода: согласно существующему законодательству РФ, с 20% до 50%.

Авторы обращения подчеркивают, что из-за подобных нововведений может произойти сокращение объемов производства солода на 50%. Это, как отмечается, будет иметь ряд ощутимых последствий: произойдет сокращение посевных площадей и уровня занятости в области сельского хозяйства.

Вызывает обеспокоенность и факт неравных условий, в которые попадут локальные компании, пытаясь конкурировать с транснациональными. В конечном итоге они просто выпадут с рынка.

«Ъ» также пишет, что некоторое время назад обращения аналогичного содержания направили в Минфин РФ, Минэкономики РФ и лично главе кабмина Михаилу Мишустину. Как рассказал председатель совета союза Даниил Бриман, содержание ответа Минфина было примерно следующим: вопрос по этой теме может быть решен только на уровне ЕЭК.

Однако в некоторых странах ТС возможны некоторые расхождения по регламенту (на уровне госзаконодательства), поэтому, как добавил Бриман, в СРП посчитали, что не исключен вариант, при котором требование к минимальному содержанию солода в 80% может остаться в «российской версии».

Более того, как объясняет эксперт, сокращение солодового объема приведет к активному использованию так называемых ферментных препаратов. А в России их производство не налажено. Для этого необходимо будет специальное оборудование, которое малые пивоварни просто «не потянут».

Разговоры о возможном переносе сроков вызвали бурную реакцию и со стороны транснациональных пивоваренных компаний, имеющих абсолютно другую точку зрения на этот вопрос. Так, представители одной из ассоциаций написали в Деловой совет ЕАЭС обращение, в котором просят не переносить сроки вступления в силу документа. Объясняя свою позицию, они заявили, что такой шаг может стать препятствием для расширения ассортимента выпускаемой продукции. По факту, речь идет о напитках, которые невозможно отнести ни к одной из существующих категорий пива или пивных напитков.



 
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