Боррель: Евросоюз обратился к экспортерам энергоносителей по поставкам газа

Жозеп Боррель заявил, что ЕС попросил поставщиков обеспечить достаточный объем поставок газа по приемлемым ценам.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель во время встречи глав энергетических ведомств США и ЕС в Вашингтоне рассказал, что европейское сообщество обратилось к основным экспортерам энергоносителей по поставкам газа с просьбой обеспечить Европу голубым топливом по доступной цене. Он отметил, что соответствующий запрос также распространяется и на Украину, Молдавию и страны западных Балкан. Жозеп Боррель уточнил, что Европейский Союз попросил поставщиков обеспечить достаточный объем поставок газа по приемлемым ценам, пишет РИА Новости.

Ранее «Капитал страны» передавал, что российская госкорпорация «Газпром» увеличила транзит голубого топлива через территорию Украины.