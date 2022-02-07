Аналитики: Центробанк России повысит ключевую ставку в феврале

Эксперты заявили, что основной причиной роста ключевой ставки является продолжающийся рост цен в стране.

Аналитики банка «Хоум Кредит», долгового рынка SberCIB Investment Research, инвестиционного банка «Синара» (СКБ-банк) и других компаний считают, что уже в феврале 2022 года Центробанк России повысит ключевую ставку. По их мнению, размер ключевой ставки может вырасти как до 9-9,5%, так и до 10%. Эксперты отмечают, что основной причиной роста ключевой ставки является продолжающийся рост цен в России, пишут «Известия».

Напомним, что, по информации Росстата, в течение двух последних месяцев в стране повышение стоимости ускорилось до 8,8%, обновив максимум последних шести лет.

Ранее стало известно, что российские граждане начали избавляться от долларов после скачка курса.