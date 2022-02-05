В Германии допустили, что Россия может отказаться от «Северного потока-2»

Зигмар Габриэль подчеркнул, что всегда воспринимал строительство газопровода в качестве «реального проекта».

Бывший глава МИД и бывший вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль в беседе с Wirtschafts Woche допустил, что Россия может отказаться от энергетического проекта «Северный поток-2». По его словам, Москва, возможно, остановит газопровод, но при условии, что Вашингтону удастся «предложить что-то взамен».

Габриэль добавил, что сейчас уже глупо отказываться от «Северного потока-2». В связи с этим он отметил, что для ведения соответствующих переговоров необходимо предложить что-то альтернативное.

«Я уверен, что США думают так же», – сказал Габриэль.

Также он напомнил, что Вашингтон всегда выступал против строительства «Северного потока-2», вводя в отношении газопровода различные санкции, пишет РИА Новости.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что запуск энергетического проекта («Северного потока-2» – прим. ред.) зависит от действий России.