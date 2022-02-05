Bild узнал о планах России сделать Украину частью Союзного государства

Целью возможного вторжения России на Украину является установление «марионеточного режима» в стране и присоединение ее к Союзному государству России и Белоруссии. Несогласных с этим жителей предполагается отправлять в лагеря.

Об этом пишет немецкий таблоид Bild, ссылаясь на данные внешней разведки. Вторжение может произойти «не позднее марта», но не исключено, что президент Владимир Путин передумает. Если же вторжение состоится, то российская армия должна разбить украинские силы в поле и осадить крупнейшие города. Через «агентурные ячейки» Россия добьется «мирной» сдачи городов.

Далее на Украине будет создана «народная рада» с депутатами, которых отберет российская разведка. Она станет опорой «марионеточного режима». Затем Россия возьмет за «русификацию» Украины. «Марионетки» Москвы должны будут «сломать сопротивление миллионов украинцев российской оккупации». Чтобы укротить особо ретивых членов сопротивления, Россия организует лагеря для «проукраинских активистов».

В итоге на Украине установится «полицейское государство», которое проведет референдум о присоединении к России в рамках Союзного государства. Так будет восстановлена славянская часть СССР.

В посольстве России в Германии назвали публикацию «смесью спекуляций и слухов» и отказались детально комментировать выдумки таблоида.

Война России и Украины настолько нужна Западу, что Bloomberg уже публикует фейки о начале вторжения.