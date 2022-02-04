Глава Еврокомиссии: запуск «Северного потока-2» зависит от действий России

Урсула фон дер Ляйен напомнила, что с помощью второй ветки газопровода Москва может оказывать давление на Европу.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в беседе с изданием Les Echos заявила, что запуск энергетического проекта «Северный поток-2» зависит от действий России. Она пояснила, что европейские страны с осторожностью относятся ко второй ветке газопровода, поскольку с его помощью Москва может оказывать давление на Европу. В связи с этим Урсула фон дер Ляйен отметила, что «Северный поток-2» «нельзя исключать из санкционных списков».

Кроме того она считает, что российская компания «Газпром» ведет странную политику, поскольку Россия не увеличивает объемы поставок газа до максимально возможных, хотя в ЕС наблюдается высокий спрос на голубое топливо.

Также Урсула фон дер Ляйен добавила, что сейчас страны Европы активно занимаются поиском альтернативы российскому газу, опираясь прежде всего на США.