Bloomberg распространил фейк о начале вторжения России на Украину

Агентство Bloomberg так готовится к войне России и Украины, что уже заранее написало заметки о начавшемся вторжении. Одна из них появилась на сайте в ночь на 5 февраля.

Сейчас заметка на сайте Bloomberg удалена, а редакция, подчеркивающая свою объективность и беспристрастность, принесло извинение за фейк. «Мы готовим заголовки для многих сценариев, и заголовок «Россия вторгается на Украину» был случайно опубликован сегодня около 16 часов по восточному времени на нашем веб-сайте», – пояснила редакция.

Агентство выразило «глубокое сожаление» в связи с этой ошибкой. «Заголовок был удален, и мы расследуем причину», – отмечают редакторы.

По данным Минобороны Украины, Россия сконцентрировала на ее границе около 130 тыс. военных и вооружения. В Вашингтоне заявили, что Россия воспользуется фальшивым видео о жертвах среди мирных людей на Донбассе как предлогом для начала вторжения на Украину. В Кремле намерение нападать на Украину последовательно отрицают.

США раздувают тему войны России и Украины в связи с критическим падением рейтингов президента Джо Байдена. Президент Украины Владимир Зеленский предъявил Байдену претензию, что он используют тему возможного вторжения России на Украину, чем вредит самой Украине.