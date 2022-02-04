Столтенберг уйдет с поста НАТО и станет главой Норвежского банка

Йенс Столтенберг покинет пост генерального секретаря НАТО в конце сентября 2022 года и к 1 декабря возглавит Норвежский банк.

Об этом сообщается на сайте правительства Норвегии. Глава ЦБ Норвегии Ойстейн Олсен уйдет в отставку 1 марта, а его место до прихода Столтенберга будет занимать Ида Уолден Бач. Информации о том, кто возглавит НАТО, пока нет.

Столтенберг подал заявку на пост главы Норвежского банка в декабре 2021 года. «Министр финансов связался со мной в ноябре и спросил, не хочу ли я рассмотреть возможность подачи заявки на эту должность. Я сделал это», – рассказывал Reuters Столтенберг.

Столтенбергу 62 года. Он экономист по образованию. С 2000 по 2013 годы с перерывами Столтенберг занимал должность премьер-министр Норвегии и был министром финансов. НАТО он возглавил в 2014 году.