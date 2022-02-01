Инфекционист рассказал, почему некоторые больные COVID-19 имеют отрицательный ПЦР-тест

Евгений Тимаков рекомендует людям сократить число контактов, если у них наблюдаются признаки COVID-19.

Главврач медицинского центра «Лидер-Медицина», инфекционист Евгений Тимаков в беседе с радио Sputnik рассказал, почему некоторые люди, зараженные коронавирусом, имеют отрицательный ПЦР-тест. По его словам, если у человека наблюдаются все симптомы COVID-19, но анализ не подтвердил наличие данного заболевания, тогда, скорее всего, специалист либо неправильно взял материал, либо тест пройден поздно и частицы вируса уже успели уйти из носоглотки.

Однако Евгений Тимаков напомнил, что гражданин, инфицированный коронавирусом, но имеющий отрицательный ПЦР-тест, все равно может заразить окружающих людей. В связи с этим он рекомендует россиянам сократить число контактов, если у них наблюдаются признаки COVID-19.

Ранее главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко допустил, что к осени этого года коронавирус может превратиться в сезонное заболевание.