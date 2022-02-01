«Непростые времена»: Россияне скупали книги по эзотерике и карты Таро в 2021 году

В 2021 году книгоиздатели зафиксировали рост продаж книг о духовных практиках, позитивном мышлении и предсказаниях на 50%. Одновременно с этим спрос на религиозную литературу рухнул на 30%.

Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на «Эксмо-АСТ». По словам начальника отдела религии и эзотерики «Эксмо» Марии Виноградовой, россияне в основном интересуются не теориями, а практическими навыками работы с подсознанием, определением собственного предназначения, решения «кармических задач и поиска ресурса».

По данным «Читай-города», самыми популярными стали книги «Радикальное прощение» Колина Типпинга, «Пока-я-не-Я: Практическое руководство по трансформации судьбы» Дмитрия Троцкого и «Трансерфинг реальности» Вадима Зеланда.

Компания «Альпина Паблишер» увеличила продажи книг по психологии и позитивном мышлении на 46%. «Литерс» сообщил о росте продаж на 12% эзотерических книг. В Bookmate на 30% вырос спрос на книги по медитации и позитивном мышлении.

В Wildberries сообщили о резком спросе на карты Таро – их продажи выросли на 486% за год. А Ozon отметил рост на 20% эзотерических книг. По словам представителя «Читай-города», рост продаж эзотерических книг «объяснимо возрастает в непростые времена».