Проценко допускает, что к осени COVID-19 превратится в сезонное заболевание
Врач надеется, что COVID-19 станет сезонной инфекцией, которая будет контролироваться с помощью прививания.
Главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко в эфире RTVI предположил, что коронавирус может превратиться в сезонное заболевание уже к осени текущего года. Он выразил надежду, что к октябрю-ноябрю пандемия отступит и COVID-19 станет сезонной инфекцией, которая будет контролироваться с помощью прививания, пишет РИА Новости.
Ранее «Капитал страны» сообщал, что в Москве началась бесплатная вакцинация детей в возрасте от 12 до 17 лет против коронавируса.
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