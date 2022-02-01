Псаки подтвердила, что США подготовили санкции против российских элит

Джен Псаки подчеркнула, что санкции являются лишь маленькой частью усилий США по «нанесению удара по РФ со всех направлений».

Официальный представитель американского президента Джен Псаки подтвердила, что Соединенные Штаты Америки подготовили санкции против представителей российских элит и членов их семей. По ее словам, ограничительные меры планируется ввести в случае «нападения» России на Украину.

Псаки отметила, что в разработке штрафных санкций принимали участие Вашингтон, а также партнеры и союзники США. Она добавила, что под ограничительные меры попадает «ближайшее окружение Кремля», которое имеет отношение к дестабилизирующему поведению России. Однако Псаки не стала раскрывать имен, входящих в данный санкционный список, пишет ТАСС.

Ранее британская газета Financial Times сообщила, что правительство США подготовило новые санкции против РФ.