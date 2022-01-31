FT: США подготовили новые санкции в отношении России

На этот раз санкционные ограничения будут введены в отношении близких к российскому президенту Путину лиц.

Издание Financial Times, ссылаясь на собственные источники знакомые с ситуацией, сообщает, что США, совместно со своими союзниками, подготовили пакет новых санкционных ограничений в отношении России. На этот раз санкции планируется ввести в отношении лиц, близких к российскому лидеру Владимиру Путину.

Собеседники издания сообщили, что уже подготовлен особый список, в которой вошли якобы близкие к Путину люди. Именно в отношении них будт введены санкции, если Россия проявит агрессию и нападет на Украину, пишут РИА Новости. Известно, что в данный список вошли некоторые российские чиновники, представители исполнительной власти, руководители государственных компаний, а также члены их семей.

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