В Москве началась бесплатная вакцинация детей от COVID-19

Поставить прививку можно будет в 13 пунктах вакцинации на базе детских городских поликлиник. Запись на процедуру в удобный пункт доступна по телефону или в онлайн-режиме.

В оперштабе по борьбе с коронавирусом в Москве сообщили, что в городе началась вакцинация детей от 12 до 17 лет от инфекции COVID-19 препаратом «Спутник М». Уточняется, что прививание подростков будет осуществляться бесплатно и на добровольной основе. Такая мера связана с тем, что в РФ, как и во всем мире, увеличилось число детей, госпитализированных с коронавирусом.

В штабе напомнили, что вакцинация несовершеннолетних граждан будет проводиться только с письменного согласия родителя (или законного представителя) и добровольного информированного согласия на иммунизацию. Перед введением «Спутника М», врач проведет осмотр ребенка и, после введения инъекции, он обязан в течение 30 минут находится под наблюдением специалистов. У подростка в единичных случаях возникают незначительные реакции, такие как повышение температуры тела, боль в месте укола и слабость. Как правило, перечисленные признаки проходят за 24 часа.

Противопоказаниями к прививанию подростков от коронавируса являются:

наличие инфекционных заболеваний (например, признаки ОРВИ, гриппа);

участие в клиническом исследовании «Спутника М»;

наличие прививок против других инфекционных заболеваний за последний месяц;

обострение хронических заболеваний, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

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