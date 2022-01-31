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Отоларинголог: "Омикрон" может иметь опасные последствия для голоса

31.01.2022 17:04
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Отоларинголог: "Омикрон" может иметь опасные последствия для голоса

У пациента может совсем пропасть или стать очень хриплым голос.

Отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал об опасном симптоме, который может иметь новый штамм коронавируса "омикрон". По его словам, вирус может причинить серьезный, даже необратимый, урон голосовым связкам. Если болезнь не удастся остановить в районе задней стенки глотки и небных миндалин, то вирус может проникнуть глубже, что приведет к потере голоса. В последствии, у пациента голос может пропасть совсем или стать хриплым, передает его слова URA.RU.

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Ранее в НИЦЭМ имени Гамалеи сообщили, что в мире распространено более 400 млн вакцин "Спутник V".

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