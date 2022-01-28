Российский дипломат объявлен персоной нон грата в Германии

Сотрудника российской дипмиссии подозревают в осуществлении шпионской деятельности на территории Германии.

Согласно информации, появившейся в Der Spiegel, Германия объявила персоной нон грата сотрудника российской дипломатической миссии. Речь может идти о работнике консульства России в Мюнхене. Российского дипломата подозревают в осуществлении шпионской деятельности на территории Германии и работе на спецслужбы России, пишет ТАСС.

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Ранее стало известно, что МИД России подготовил новую концепцию внешней политики России. Об этом, во время совещания Совбеза, сообщил президент Владимир Путин.