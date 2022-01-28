Путин: МИД подготовил проект новой концепции внешней политики России

Новая концепция внешней политики России учитывает все изменения, произошедшие в мире.

В ходе оперативного совещания с постоянными членами Совбеза, президент России Владимир Путин анонсировал новую концепцию внешней политики России. По его словам, новый документ, который относится к стратегическому планированию, разработан МИД России. Он учитывает новые геополитические события в мире, а также все международные политические изменения, произошедшие в течение последних десяти лет, передают РИА Новости.

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Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не хочет войны и, если это будет зависеть от российской стороны, то война не начнется.