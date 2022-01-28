«Когда жахнем по Вашингтону?» Лавров ответил Симоньян на призыв начать войну

Глава МИД России Сергей Лавров во время своего интервью российским СМИ ответил на вопрос главреда RT Маргариты Симоньян «Когда жахнем по Вашингтону?». «Войны мы не хотим», – заявил Лавров.

«Войны мы не хотим. Но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать наши интересы мы не позволим. Я не могу сказать, что переговоры завершены», – сказал Лавров в ответ на вопрос Симоньян.

По словам Лаврова, ответ США на требования России по гарантиям безопасности «является чуть ли не образцом дипломатических приличий». «От НАТО ответ настолько идеологизированный, что просто мне было немножко стыдно за тех, кто эти тексты писал», – пояснил Лавров.

В ответах США и НАТО МИД нашел «рациональные зерна», в том числе по поводу размещения ракет малой и средней дальности и отводе учений от границ. Россия требовала вернуть НАТО к границам 1997 года и отказаться от включения в альянс Украины и Грузии в будущем.