«Когда жахнем по Вашингтону?» Лавров ответил Симоньян на призыв начать войну
Глава МИД России Сергей Лавров во время своего интервью российским СМИ ответил на вопрос главреда RT Маргариты Симоньян «Когда жахнем по Вашингтону?». «Войны мы не хотим», – заявил Лавров.
«Войны мы не хотим. Но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать наши интересы мы не позволим. Я не могу сказать, что переговоры завершены», – сказал Лавров в ответ на вопрос Симоньян.
По словам Лаврова, ответ США на требования России по гарантиям безопасности «является чуть ли не образцом дипломатических приличий». «От НАТО ответ настолько идеологизированный, что просто мне было немножко стыдно за тех, кто эти тексты писал», – пояснил Лавров.
В ответах США и НАТО МИД нашел «рациональные зерна», в том числе по поводу размещения ракет малой и средней дальности и отводе учений от границ. Россия требовала вернуть НАТО к границам 1997 года и отказаться от включения в альянс Украины и Грузии в будущем.
Написать комментарий
А не боится Марго , что ей бумерангом прилетит ?
за зп можно митинговать вжахнуть))) вот они, обслуживающие интересы руководства-жалкие, недалекие, алчные и двуличные подлизы.
Вся военная пропаганда, все крики, ложь и ненависть, исходят всегда от людей, которые на эту войну не пойдут ( Дж.Оруэлл)
Война необходима как воздух. Москалям уже скучно в москве жить, творят по бесприделу, денег девать некуда. Объявить общую демобилизацию и на новобранцев молодых объявить сафари, пусть американцы с хлопцами потренеруються. Порадовать Вована.
Почему всё сводится к Украине и Грузии? А Казахстан или киргизию например, Бога ради принимайте в НАТО?! Насколько я понимаю было условие касательно всего постсоветского пространства! А теперь сами же уступаем пендосaм свою зону интересов?
А я думаю что Лаврову тоже нужны санитары, как и Симоньян.
наконец то перешли от соплежуйной политики к реалистическим и болезненным для пиндосо-саксов действиям,хотя бы пока чисто дипломатическим...