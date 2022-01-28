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«Удар по ключевой отрасли»: ЕС работает над санкциями против газового сектора России

28.01.2022 09:23
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«Удар по ключевой отрасли»: ЕС работает над санкциями против газового сектора России

ЕС и Великобритания решили разработать санкции против газового сектора России. Ограничения должны затронуть новые газовые проекты, если Россия вторгнется на Украину.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники. Суть санкций – закрыть возможности финансирования и доступа к технологиям для новых газовых проектов России. При этом 40% газа, который потребляет ЕС, приходят из России. Но в ЕС считают, что это будет «удар по ключевой отрасли» страны.

В ЕС надеются, что санкции против газового сектора России не приведут к немедленным последствиям. Это даст возможность европейским странам перестроиться. Однако чиновники допускают, что санкции заденут крупнейшие энергетические компании Европы – BP, Total и Shell, которые инвестируют в проекты России.

До этого Reuters сообщал, что США начали глобальный поиск поставщиков газа, которые могли бы заменить Россию на рынке Европы. Но пока полностью решить эту проблему Вашингтону не удалось.

Россия же сама начала сокращать поставки газа и нефти, усугубляя энергетический кризис в ЕС.

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