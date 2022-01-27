В России за сутки выявили почти 90 тыс. новых случаев заражения COVID-19

В РФ общее число инфицированных достигло 11404617 человек.

В четверг в России суточный прирост зараженных коронавирусом составил 88816 новых случаев, это новый антирекорд с начала пандемии. Кроме того отмечается, что за прошедшие 24 часа в стране скончалось 665 человек от COVID-19.

Больше всего инфицированных было диагностировано в Москве (26586), Санкт-Петербурге (11808) и Московской области (7182). Также эти регионы стали лидерами по суточной смертности от коронавируса: в столице скончалось 72 человека, в Питере – 64 пациента, а в Подмосковье – 34 больных.

За все время пандемии в России общее количество зараженных достигло 11404617 человек, 10129691 человек выздоровел, 328770 человек умерло. Об этом свидетельствуют данные российского оперативного штаба по борьбе с COVID-19, опубликованные 27 января.

Ранее стало известно, что депутат-миллиардер призвал массово увольнять противников вакцинации.