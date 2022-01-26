«10 миллионов наших детишек»: Гинцбург призвал вакцинировать подростков от COVID-19

Александр Гинцбург считает, что детей нужно прививать от коронавируса.

Глава центра им. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург сообщил, что в течение 6 месяцев желательно вакцинировать несколько миллионов подростков от коронавирусной инфекции.

«10 миллионов наших детишек в возрасте от 12 до 17 лет надо в течение полугода желательно привить той вакциной, которая есть», – уточнил он.

По словам Гинцбурга, прививание подростков способно защитить несовершеннолетних граждан от тяжелого течения COVID-19. Он отметил, что об этом свидетельствуют научные предпосылки и практика вакцинации, проводимая не только в России, но и во всем мире.

Также Гинцбург добавил, что дефицита детских вакцин в нашей стране не будет, поскольку Министерство здравоохранения РФ имеет возможность быстро нарастить производство данного препарата, пишет URA.RU.

Напомним, что в конце ноября прошлого года в России зарегистрировали детскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник М».

​Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Instagram-канале

Ранее стало известно, что Минздрав одобрил испытание вакцины «Гам-ковид-вак М» на детях.