«Единая Россия» попросила Путина начать поставки вооружений в ДНР и ЛНР 432 9 Политика

Партия власти «Единая Россия», обладающая конституционным большинством в Госдуме, обратилась к президенту России Владимиру Путину с предложением начать поставлять вооружение в ДНР и ЛНР, чтобы не «бросить людей на произвол киевского режима». В ДНР на это заявили, что для защиты от Украины им требуются «средства ПВО и радиоэлектронной борьбы».