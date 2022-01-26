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«Единая Россия» попросила Путина начать поставки вооружений в ДНР и ЛНР

26 Января 2022 432 9 Политика

Партия власти «Единая Россия», обладающая конституционным большинством в Госдуме, обратилась к президенту России Владимиру Путину с предложением начать поставлять вооружение в ДНР и ЛНР, чтобы не «бросить людей на произвол киевского режима». В ДНР на это заявили, что для защиты от Украины им требуются «средства ПВО и радиоэлектронной борьбы».

Партия власти просит оружие для Донбасса

  • В «Единой России» «пришли к пониманию, что не могут бросить людей на произвол киевского режима», заявил глава фракции в Госдуме Владимир Васильев. «В связи с этим мы обращаемся к руководству нашей страны оказать помощь Луганской и Донецкой республикам в виде поставок необходимой для сдерживания агрессии военной продукции, а также предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан», – сказал Васильев.
  • До этого начать поставки в Донбасс призвал первый зампред Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. По его словам, ведущие страны НАТО «накачивают» Украину летальным вооружением, в том числе ракетными комплексами, гранатометами, стрелковым оружием, минами и боеприпасами. Также на Украину прибывают западные инструкторы и военнослужащие НАТО.
  • «Западные кураторы подталкивают украинскую хунту к прямому вторжению на Донбасс, вооружают нацбаты, для которых герои – Бандера и Гитлер, а свастика – их уважаемый знак», – сказал Турчак. По его мнению, именно в связи с этим Россия должна поставить в Донбасс отдельные виды вооружений для «повышения обороноспособности». Это якобы сдержит «явно готовящуюся Киевом военную агрессию».
  • По словам главы МИД Сергея Лаврова, поставки вооружений в Донбасс могут быть осуществлены, если Запад во главе с США не добьется от Киева выполнения минских соглашений от 2015 года. Лавров подчеркнул, что на встрече Путина и Байдена в июне в Женеве они заверили российскую делегацию, что «добьются выполнения Киевом его обязательств».

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  • Между тем в ДНР уже заявили, что для защиты им требуются «средства ПВО и радиэлектронной борьбы». «Мы больше всего нуждаемся в системах ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для блокировки украинских беспилотников, которые безнаказанно сбрасывают периодически самодельные взрывные устройства на наши укрепления, на наших солдат в окопах», – сказал депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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Х
21:36, 26.01 1 0
Хулио:

писец. отрабатывают свои премии.

Д
20:22, 26.01 1 0
Доброжелатель:

Поставки вооружения самим себе - это оригинально. Можно подумать, что "днр-лнр" получили от России не всё, что могли получить. Понятно, что это только пиар.

И
18:35, 26.01 1 0
И.И..:

Грег: покажите мне официальные призывы Рады к президенту Украины поставлять горы оружия и боевиков на территорию РФ. когда покажите, тогда и будите правы.

Г
18:26, 26.01 1 1
Грег:

И.И.., правительство России не обращалось к Украине в 90х с просьбой поставок оружия в Чечню, на территорию военного конфликта и в руки тех, кто убивает ее граждан. Более того, граница конфликта (Чеченская республика ) на находилась рядом с гос.границей Украины, тем не менее они поставляли оружие и своих боевиков.

Ч
18:09, 26.01 1 0
Человек:

И что от них разумного можно ожидать...Маразм!!!

И
18:03, 26.01 1 2
И.И..:

правительство украины не обращалось к РФ с просьбой поставок оружия на территорию военного конфликта и в руки тех, кто убивает ее граждан.

И
17:59, 26.01 3 3
И.И..:

данным призывом ГД вмешивается в дела другого государства, что может быть расценено как террористическая деятельность со стороны международных законов и правил.

И
17:56, 26.01 3 2
И.И..:

в задачи ГД не входят призывы к поставкам вооружений в третьи страны, тем более на территорию соседних стран, территориальная целостность которых признана РФ.

И
17:49, 26.01 4 0
И.И..:

а то их до этого не было, неофициально. или шахтеры сами развернули производство любых видов боеприпасов, имея необходимое сырье, специалистов и оборудование?

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