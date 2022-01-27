«Нас не надо пугать»: Медведев заявил о готовности России жить без долларов

Россия сможет обойтись без долларов, если США решат их запретить для Москвы. В этом случае Россия перейдет на евро или юани.

«Отсутствие долларовых платежей может быть заменено платежами в евро, если будут решения по евро, есть юань. Это новая, очень привлекательная, с учетом объема экономики Китайской Народной Республики, резервная валюты», – заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев (цитата по ТАСС).

По его словам, на Западе прекрасно понимают, что в случае отказа от доллара Россия больше будет поддерживать китайскую экономику. «Кому это выгодно – это вопрос вкуса», – отметил он. Однако Россия давно проводит курс на формирование сбалансированной системы резервов. «Сейчас это, по-моему, порядка 20%, порядка 30% – это евро, порядка – 20% – это юань, ну и некоторые другие валюты – фунт стерлинга, иена и так далее. И золото, естественно», – пояснил Медведев.

При этом Медведев считает, что сам по себе рубль давно конвертируемая валюта. «Эта конвертируемость ведь связана прежде всего с торговлей. Если наши товары, нефть, газ покупают – а их все равно будут покупать, – то и конвертируемость обеспечивается», – сказал Медведев.

«Нас не надо пугать этими проблемами, в очередной раз этими «адскими» санкциями. Это все не сработает», – заявил замглавы Совбеза. По его словам, люди, которые говорят о санкциях, сами в них «не очень верят». Но они вынуждены «исполнить этот ритуальный танец».