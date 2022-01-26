Российские врачи впервые обнаружили свыше 74,5 тыс. заболевших COVID-19 за сутки

В РФ установлен новый рекорд по числу заболевших за сутки за все время пандемии COVID-19.

В оперативном штабе России по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что за прошедшие сутки врачи впервые за весь период пандемии обнаружили 74692 новых случая заражения COVID-19. Больше всего инфицированных медики выявили в Москве (19856), Санкт-Петербурге (10581) и Московской области (6709).

Таким образом, за все время распространения коронавирусной инфекции в России COVID-19 заболел 11315801 человек. Из них 10099937 зараженных поправилось, 328105 пациентов умерло.

Ранее стало известно, что доходы чиновников, которые борются с пандемией, выросли примерно в 2 раза.