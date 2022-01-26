В России серьезно подорожает детское питание

Прибавка в стоимости детского питания, особенно для детей первого года жизни, составит более 15%.

Начиная с 1 февраля в России подорожает детское питание. Прибавка к существующей стоимости составит, в среднем, около 15,5%. Собственные источники Коммерсанта в отрасли сообщают, что подорожают все категории детского питания, но основной рост придется на продукты для самых маленьких. Ведь, согласно оценкам специалистов, доля импортного сырья в продуктах питания, предназначенных для детей первого года жизни, может доходить до 60%.

По мнению экспертов, цены на детское питание поднимут все крупные производители. Подорожание данной продукции связано с продолжающимся ростом цен на основное сырье, кризисом в сфере грузоперевозок, негативным влиянием на рынок пандемии коронавируса, а также неблагоприятными погодными условиями для производства сельскохозяйственных культур.

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Как ранее сообщал КС, реальный рост цен в России оказался в два раза выше, чем те данные, которые представил Росстат.