МИД Латвии: НАТО необходимо увеличить свое присутствие на восточном фланге

Это станет ответом России и Белоруссии на наращивание активности в регионе.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич призвал НАТО увеличить количество военных на восточном фланге. По его словам, в связи с возросшей активностью России и Белоруссии и увеличением военного контингента стран у европейских границ, Альянсу совершенно необходимо усилить свое присутствие на восточном фланге. Это станет соответствующим ответом на брошенный вызов, который обеспечит безопасность на этом сложном направлении, пишут РИА Новости.

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Ранее президент США Джо Байден заявил, что Штаты могут разместить в Восточной Европе 50 тысяч солдат, корабли и авиацию.