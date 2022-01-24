NYT: Байден может разместить в Восточной Европе 50 тысяч солдат, корабли и авиацию

Президент США Джо Байден в ответ на угрозу вторжения России на Украину думает над отправкой в страны Восточной Европы 50 тысяч военных, кораблей и авиации.

Об этом узнала The New York Times. По данным издания, в субботу в Кэмп-Дэвиде Байден встретился с высокопоставленными чиновниками Пентагона, которые представили ему несколько планов по перемещению американских военных ближе к границе России в Восточной Европе.

Предлагается отправить от 1 до 5 тыс. военных с возможностью увеличить их число до 50 тыс. в случае вторжения России на Украину. Еще тысяча солдат укрепит восточный фланг НАТО – Эстонию, Латвию и Литву. Однако ни в одном плане развертывания войск не говорится об их размещении на Украине.

Решение о том, какой план задействовать, Байден должен принять на этой неделе. Это будет поворотный момент для его администрации, так как она до сих пор сохраняла сдержанность и старалась не провоцировать Россию на агрессивные действия. Но к этому Байдена подталкивает провал переговоров между Вашингтоном и Москвой, а также нарастающая угроза со стороны России. В связи с этим Байден может отказаться от того, чтобы «не провоцировать» президента Владимира Путина.