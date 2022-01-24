В ДНР заявили, что Украина готовится к войне в Донбассе

Эдуард Басурин сообщил, что Киев готовится к силовому варианту разрешения конфликта.

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин выразил мнение, что киевские власти хотят начать войну в Донбассе (в ДНР и ЛНР). Он считает, что Украина не просто продолжает обстреливать населенные пункты, а готовится к силовому варианту разрешения конфликта.

Также Басурин отметил, что командование Народной милиции ДНР призывает киевские власти отказаться от военных действий в Донбассе, поскольку агрессия не останется без ответной реакции. Он добавил, что в случае вооруженного конфликта армии Украины будет нанесен серьезный ущерб, от которого она не сможет оправиться. Об этом передает информационное интернет-агентство URA.RU, ссылаясь на Telegram-канал «Народная милиция ДНР».

Ранее стало известно, что США хотят разместить своих военных в Европе из-за Украины.