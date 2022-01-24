Регион России перевел школы на дистанционное обучение из-за коронавируса

Исключение сделали для учеников выпускных классов (9 и 11 классы).

Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов сообщил, что Улан-Удэ и некоторые районы региона перевели школы на дистанционное обучение из-за резкого роста количества новых случаев заболевания коронавирусом. По его словам, данная мера вводится на 2 недели. Однако Цыденов допустил продление дистанционного обучения для школьников на более длительный период в случае, если эпидемиологическая ситуация не начнет улучшаться.

Кроме того глава Бурятии подчеркнул, что учащиеся выпускных классов, которым в скором времени нужно будет сдавать ЕГЭ и ОГЭ, будут посещать школьные учреждения для подготовки к предстоящим экзаменам, а остальные школьники переводятся на дистанционное обучение, пишет Федеральное агентство новостей.