В Женеве досрочно завершились переговоры Лаврова и Блинкена
21.01.2022 14:56
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Встреча завершиалсь раньше запланированного времени.
В Женеве завершились переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. В рамках переговоров стороны обсуждали выдвинутые российской стороной предложения по гарантиям безопасности. Встреча, которая была рассчитана на 2 часа, завершилась досрочно. Политики совещались только полтора часа, пишет Интерфакс.
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