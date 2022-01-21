В Женеве досрочно завершились переговоры Лаврова и Блинкена

Встреча завершиалсь раньше запланированного времени.

В Женеве завершились переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. В рамках переговоров стороны обсуждали выдвинутые российской стороной предложения по гарантиям безопасности. Встреча, которая была рассчитана на 2 часа, завершилась досрочно. Политики совещались только полтора часа, пишет Интерфакс.

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