В соцсетях опубликовали меню столовой в Госдуме. Самое дорогое блюдо – 190 рублей

В социальных сетях появилось фото меню из столовой Государственной думы. За питание депутатов отвечает «Кремлевский комбинат питания». Цены в меню варьируются от 12 руб. за салат из моркови до 190 руб. за пельмени в горшочке с бульоном.

Фотографию меню опубликовало агентство URA.RU. В меню можно найти такие блюда, как свиная вырезка с беконом и сыром за 185 руб., суп-пюре из птицы с гренками за 75 руб., люля-кебаб из куриного филе за 150 руб., лапша удон с овощами за 130 руб.

Самым дешевым является салат из моркови за 12 руб., а самым дорогими – пельмени в горшочке с бульоном за 190 руб.

Цены в столовой Госдумы оказались защищены от продовольственной инфляции, которая в 2021 году достигла 10,78%. Так, например, морковь подорожала на 33,89%, картофель – на 55,81%, капуста – на 153,89%. Простые россияне вынуждены покупать ту же капусту уже по 107 руб. за килограмм, что дороже, чем в ЕС и США.

При этом в конце 2021 депутаты решили жаловаться на плохое питание. «Мне приходится приносить «лотки» с едой из дома, это ужасно все, в буфете все равно не наешься, да и работает он не круглосуточно», – жаловалась депутат Елена Драпека.

Напомним, что средняя зарплата депутатов Госдумы в 2020 году составляла 470 тыс. руб., а в 2021-м превысила 500 тыс. Средняя зарплата россиян – 54 тыс. руб. Однако, по данным Росстата, почти половина граждан живут менее чем на 27 тыс. руб. в месяц.