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В соцсетях опубликовали меню столовой в Госдуме. Самое дорогое блюдо – 190 рублей

21.01.2022 12:02
Комментарии: 33

В социальных сетях появилось фото меню из столовой Государственной думы. За питание депутатов отвечает «Кремлевский комбинат питания». Цены в меню варьируются от 12 руб. за салат из моркови до 190 руб. за пельмени в горшочке с бульоном.

Фотографию меню опубликовало агентство URA.RU. В меню можно найти такие блюда, как свиная вырезка с беконом и сыром за 185 руб., суп-пюре из птицы с гренками за 75 руб., люля-кебаб из куриного филе за 150 руб., лапша удон с овощами за 130 руб.

Самым дешевым является салат из моркови за 12 руб., а самым дорогими – пельмени в горшочке с бульоном за 190 руб.

Цены в столовой Госдумы оказались защищены от продовольственной инфляции, которая в 2021 году достигла 10,78%. Так, например, морковь подорожала на 33,89%, картофель – на 55,81%, капуста – на 153,89%. Простые россияне вынуждены покупать ту же капусту уже по 107 руб. за килограмм, что дороже, чем в ЕС и США.

При этом в конце 2021 депутаты решили жаловаться на плохое питание. «Мне приходится приносить «лотки» с едой из дома, это ужасно все, в буфете все равно не наешься, да и работает он не круглосуточно», – жаловалась депутат Елена Драпека.

Напомним, что средняя зарплата депутатов Госдумы в 2020 году составляла 470 тыс. руб., а в 2021-м превысила 500 тыс. Средняя зарплата россиян – 54 тыс. руб. Однако, по данным Росстата, почти половина граждан живут менее чем на 27 тыс. руб. в месяц.

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10:26, 23.01 0 0
Исаева Наталья Валентиновна:

Не удивили, для них всегда были лучшие и цены, и продукты, и зарплаты. У них на столах продукты, которые не поставляют в "Пятёрочки" и "Магниты", видно, и поэтому тоже так стремятся попасть в депутаты...

02:11, 23.01 6 0
Константин:

Вы же сами за это голосуете..

19:43, 22.01 0 0
евгений:

Можно и дешевле из полуфабрикатов "Пятерочки"

10:54, 22.01 39 1
Против:

Чтобы подавились, #рази..

06:25, 22.01 14 2
Немо:

Пусть там всё дёшово.зато здоровъе подорвать можно от такого обжорства.может депутатов меньше станет

04:37, 22.01 32 2
Наталья:

Лучше бы детей так кормили , таким разнообразием и за такие деньги в школьных столовых и детских садах

00:25, 22.01 27 2
Виктор:

А потом они сидят такие в своих креслах и репы чешут, чего этот народ ругается, цены же смешные,всё для народа же...

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