«Взяли капусты на 600 рублей, ужас»: Капуста в России оказалась дороже, чем в Европе и США

Цены на капусту в России превысили 100 руб. за килограмм. На такую стоимость продукта пожаловались жители Амурской области, которым маленький кочан обошелся в 142 руб.

Об этом сообщает дальневосточное информационное агентство «Порт Амур». «Что происходит с ценами? Что твориться вообще? Где такое видано? Зашли в магазин <…> а там капуста по 107 рублей за килограмм! Маленький кочан капусты вышел в 142 рубля, хотели сделать вареники с капустой, взяли капусты на 600 рублей. Ужас», – приводит агентство слова жителей Приамурья.

По данным Росстата, больше всего в 2021 году подорожала капуста – на 153,89%. В целом же продовольствие стало дороже на 10,78%. Также сильно подорожали картофель (55,81%), морковь (33,89%), лук (15,3%), гречка (27,5%) и др.

В Германии при этом килограмм капусты стоит 1 евро (87 руб.), а в США – 1,5 доллара (115 руб.), но за кочан.