В Кремле заявили, что невступление Украины в НАТО является принципиальным вопросом

Дмитрий Песков подчеркнул, что РФ выступает против вступления Украины в альянс в ближайшей перспективе.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что для Российской Федерации невступление Украины в НАТО является принципиальным вопросом. Он отметил, что Москва готова обсудить с Вашингтоном некоторые моменты, касающиеся Североатлантического альянса, в том числе возможность расширения военного блока. Однако Песков подчеркнул, что данная готовность не распространяется на принципиальные для России вопросы, пишет URA.RU.

Накануне заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Москву беспокоит не расширение НАТО, а возможное вступление в Североатлантический альянс Украины и Грузии.