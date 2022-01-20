СМИ: в России продукты питания подорожают более чем на 6% в 2022 году

Эксперты ожидают, что в первой половине текущего года Центробанк может повысить ключевую ставку до 9,5%.

Аналитики «ВТБ капитал» считают, что в начале 2022 года Центральный Банк России повысит свой прогноз по инфляционному уровню в стране. По их мнению, регулятор уже в феврале увеличит инфляцию с ожидаемых 4-4,5% до 5,3-5,6%, поскольку проинфляционные риски возросли. Кроме того аналитики предполагают, что в текущем году продуктовая инфляция установится в районе 6,5%, непродуктовая – 4,7%, а в услугах – 4%.

Также эксперты прогнозируют, что высокий инфляционный уровень может привести к тому, что Центральный Банк России повысит размер ключевой ставки с нынешних 8,5% до 9,5% в первой половине 2022 года, пишут «Ведомости».

Ранее стало известно, что депутаты Государственной думы приняли закон об индексации пенсионных выплат на 8,6% во втором и в третьем чтениях.