СМИ: в России продукты питания подорожают более чем на 6% в 2022 году
Эксперты ожидают, что в первой половине текущего года Центробанк может повысить ключевую ставку до 9,5%.
Аналитики «ВТБ капитал» считают, что в начале 2022 года Центральный Банк России повысит свой прогноз по инфляционному уровню в стране. По их мнению, регулятор уже в феврале увеличит инфляцию с ожидаемых 4-4,5% до 5,3-5,6%, поскольку проинфляционные риски возросли. Кроме того аналитики предполагают, что в текущем году продуктовая инфляция установится в районе 6,5%, непродуктовая – 4,7%, а в услугах – 4%.
Также эксперты прогнозируют, что высокий инфляционный уровень может привести к тому, что Центральный Банк России повысит размер ключевой ставки с нынешних 8,5% до 9,5% в первой половине 2022 года, пишут «Ведомости».
Ранее стало известно, что депутаты Государственной думы приняли закон об индексации пенсионных выплат на 8,6% во втором и в третьем чтениях.
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Цены на продукты питания растут,а качество продуктов снижается и никто из правительства за это не в ответе. У них есть заветный буфет,где и цены и качество в полной гармонии,синергия,короче.
Все подорожает, дешевеет не спеша только Путина лапша.
свыше 6 - это и 7 и 17, и 37, и 57 ))) математики ))
подорожание более чем на 6% - это и 7% и 17, и 37, и 57% как в прошлом году. прогноз как пальцем в небо - ни о чём.