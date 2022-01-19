«Москве не нужен мораторий на расширение НАТО»: в МИД РФ высказались о вступлении Украины в альянс

Сергей Рябков рассказал, что РФ нужны гарантии на ограничение вступления Украины и Грузии в альянс.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков 19 января заявил, что Москву беспокоит не расширение НАТО, а возможное вступление в альянс Украины и Грузии. Он пояснил, что наша страна видит угрозу в том, что Киев становится более интегрированным в данный военный блок, даже без приобретения формального статуса.

«Москве не нужен мораторий на расширение НАТО. А нужны четкие гарантии невступления в альянс Грузии и Украины», – уточнил Рябков.

Он подчеркнул, что Россия призывает США и альянс предоставить гарантии на ограничение вступления этих двух стран в военный блок, а не требует предоставления моратория на расширение организации (НАТО), пишет URA.RU.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Европа сильно зависит от импорта газа и нефти из России.