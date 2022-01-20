Bloomberg: Набиуллина поддержала отказ от криптовалюты в России под давлением ФСБ

Запрет на использование криптовалют в России пресечет деятельность иноагентов.

Согласно данным агентства Bloomberg, полученным из нескольких источников, знакомых с ситуацией, глава Банка России Эльвира Набиуллина поддержала полный запрет на использование криптовалют в России. По данным собеседников агентства, такое решение глава регулятора приняла под давлением ФСБ. Запрет криптовалюты на территории нашей страны, по мнению органов безопасности, поможет пресечь денежные поступления лицам и СМИ, признанным иностранными агентами, и поможет приостановить их деятельность в России, пишут РБК.

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