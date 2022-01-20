США приготовились оставить Россию без микросхем

Производители микросхем в США получили предупреждение от Белого дома, что экспорт их продукции в Россию может быть запрещен, если российская армия вторгнется на Украину.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники. По их словам, представители Совета национальной безопасности Белого дома Питер Харрел и Тарун Чабра призвали готовиться к «беспрецедентным» мерам против России.

В Ассоциации полупроводниковой промышленности (SIA) направили запрос о вероятности расширенных санкций и получили ответ от администрации США, что любые варианты санкций возможны. Сотрудники Ассоциации в Москве получили предупреждение, что экспорт в Россию может прекратиться в любой момент.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не подтвердила, но и не опровергла эту информацию. Она напомнила, что Россия понесет «серьезный ущерб», если нападет на Украину.