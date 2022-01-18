Собянин продлил действие ковидных ограничений в Москве из-за «омикрона»

Градоначальник отметил, что в столице «омикрон» почти полностью вытеснил «дельту». Однако мэр уверен, что специалисты смогут справиться с новой волной пандемии коронавируса.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге написал, что в столице действие ковидных ограничений будет продлено из-за распространения нового штамма коронавируса «омикрон». В частности, градоначальник заявил, что работодатели обязаны до 1 апреля этого года перевести не менее 30% сотрудников на удаленный режим работы. Собянин подчеркнул, что чем большее количество персонала отправится на «дистанционку», тем лучше. Он пояснил, что такая мера способствует снижению потока людей в общественном транспорте и офисных зданиях.

Также мэр Москвы принял решение продлить до 1 апреля 2022 года домашний режим для москвичей старше 60 лет или граждан, имеющих хронические заболевания. По его словам, подобный шаг связан с тем, что пока неизвестно, как «омикрон» сказывается на здоровье старшего поколения.

Напомним, что в России сократили срок карантина по коронавирусу до 7 дней. Ранее люди с подозрением на заражение обязаны были соблюдать самоизоляцию в течение 14 дней.