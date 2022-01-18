Голикова: Срок карантина по коронавирусу в России сокращен до 7 дней

Раньше срок карантина составлял 14 дней.

В ходе совещания Правительства России по ситуации с распространением на территории России коронавирусной инфекции, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России принято решение сократить срок карантина по COVID-19. Теперь, в случае подозрения на заражение коронавирусом, россияне будут находиться на карантине 7 дней, вместо 14, пишет РБК.

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Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин обратился к работодателям с просьбой перевести сотрудников на дистанционный режим работы.