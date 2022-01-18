Россиянам придется больше платить за сладости

Крупнейшие производители кондитерских изделий предупредили торговые сети о повышении цен на свою продукцию с 17 января и 1 февраля. Повышение составит от 6% до 23%.

Среди производителей уведомления ритейлерам прислали Mondelez, Ferrero, «Хлебпром», «Славянка» и «Объединенные кондитеры», пишут «Известия» со ссылкой на «Верный» и «Утконос онлайн». «Славянка» повысила цены на свою продукцию с 17 января, а остальные обещают пересмотреть ценники с 1 февраля.

Производители жалуются на подорожание пальмового масла на 40%, муки высшего сорта – на 15%, яичных полуфабрикатов меланж – на 50%. При этом заявляется, что повышение цен позволит сохранить качество продукции.

Компания Mondelez представляет в магазинах России более 60 товаров, включая жвачку Dirol, леденцы Halls, вафли и шоколад Milka и Alpen Gold, печенье Oreo и «Юбилейное». У Ferrero – более 130 позиций, включая конфеты Fererro и Rafaello, а также Kinder и Nutella.

«Объединенные кондитеры» поставляют в магазины более 100 позиций: вафельные торты, пряники, халву, вафли, зефир, шоколад и весовые конфеты.

В Минсельхозе не увидели массового тренда на подорожание кондитерских изделий в России, а в Минэкономразвития объяснили рост цен подорожанием сахара – в 2021 году он стал дороже на 37,5%.